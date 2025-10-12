Oroscopo Bilancia: settimana dal 13 al 19 ottobre 2025

Le previsioni del segno

BILANCIA – Il segno della diplomazia… che però ultimamente sembra avere lo stesso equilibrio di una sedia con tre gambe. Sei confuso, indeciso e con la tendenza a rimuginare pure sulle emoji sbagliate ricevute in chat. Le relazioni in questo momento sono come un caffè lungo: un po’ annacquate. Se una storia è già finita, non riesci a chiuderla davvero. Se sei solo, valuti ogni nuova conoscenza come se fosse un colloquio di lavoro.

Ma tranquillo, dal 13 con Venere nel tuo segno, la nebbia mentale si dirada e le emozioni riprendono quota. Per ora, però, cerca di non fare drammi se tutto non fila liscio come vorresti. Non è il momento delle favole, ma neanche delle tragedie greche.

Sul lavoro hai una mente progettuale in fermento. È una fase ottima per piantare semi e disegnare mappe del futuro. Quello che hai seminato tempo fa ora inizia a dare frutti…o almeno germogli. Il peggio è passato e anche le ansie che ti portavi dietro come un trolley finalmente stanno per svanire.

Fisicamente, però, sembri una batteria scarica: le prime giornate della settimana sono all’insegna dell’apatia e del mal di tutto. Martedì sarà il giorno “off”: stacca, se puoi, e non costringerti a sorridere se non ne hai voglia.

Vuoi la pace interiore ma ti agiti se ti mandano un vocale da più di 30 secondi.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Si voli fari tuttu giustu, ma nenti ti fa cuntentu. Lassa corriri e viviti u mumentu comu veni.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI