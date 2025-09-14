Oroscopo Bilancia: settimana dal 15 al 21 settembre 2025

Le previsioni del segno

BILANCIA – Hai la sensazione che il mondo intero stia cercando di metterti alla prova con questioni emotive, scelte difficili e persone che parlano troppo o troppo poco. Venere è dalla tua parte, per fortuna, e ti regala un po’ di serenità… se riesci a non sabotarti da solo con mille dubbi.

In amore vuoi tutto: passione, dialogo, fedeltà, cene romantiche, messaggi dolci e pure la playlist perfetta. Quando non ricevi almeno l’80%, vai in tilt. Cerca di accettare che l’altro non è Google: non può darti tutto in tempo reale.

Durante la settimana potresti avere discussioni, specie se ti ostini a voler capire tutto e subito. Il vero equilibrio nasce anche dal lasciare correre. Parole chiave: flessibilità. Se c’è stato un allontanamento ad agosto, ora è il momento del recupero. Anche nelle nuove conoscenze, basta voler vedere tutto rosa: osserva, senti, poi decidi.

Nel lavoro sembri il protagonista di una serie crime: mille indizi, mille sospetti, tutto da ricostruire. Hai voglia di cambiare, ma le responsabilità aumentano e ti tocca tenere in piedi baracca e burattini. Potresti dover gestire anche l’incompetenza altrui, che è il tuo sport preferito dopo il nervosismo. Non fare l’eroe silenzioso: se una cosa non funziona, falla notare. Ma con classe.

Il fisico tiene, ma a inizio settimana sei un po’ irritabile. Organizza qualcosa di bello per il weekend: natura, arte, vino, o anche solo silenzio. Basta che non sia Excel.

Cerchi equilibrio, ma sembri un equilibrista su una corda bagnata.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: Mi piacissi stari tranquillu, ma quannu tutti parranu e nuddu ascolta, mi vene vogghia di jiri a campu.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI