Oroscopo Bilancia: settimana dal 18 al 24 maggio 2026

Le previsioni del segno

BILANCIA – Questa settimana sembri una persona che vuole pace, armonia e serenità… ma dentro ha una riunione condominiale emotiva aperta ventiquattr’ore su ventiquattro. L’amore è il settore più nervoso del momento, soprattutto perché alcune tensioni recenti non sono state davvero risolte. Hai cercato di evitare confronti, di mantenere equilibrio e di non creare drammi, ma il problema è che a forza di rimandare certe discussioni adesso ti ritrovi con una montagna di cose non dette. E tu hai un talento particolare nel sorridere educatamente mentre dentro stai preparando un monologo mentale lunghissimo che probabilmente vincerebbe pure un premio.

Questa settimana però il cielo ti obbliga a essere più diretto. Non puoi più fingere che vada tutto bene solo per evitare conflitti. Alcune incomprensioni richiedono chiarezza vera, anche se parlare apertamente ti mette a disagio. Il punto è che la serenità che cerchi non nasce dal silenzio, ma dal coraggio di affrontare ciò che non funziona. Chi è in coppia deve evitare atteggiamenti passivo-aggressivi tipo rispondere “fai come vuoi” quando in realtà vorrebbe aprire un dibattito parlamentare. Chi è single invece potrebbe sentirsi più confuso del solito, oscillando tra il desiderio di vicinanza e quello di sparire per due giorni senza spiegazioni.

Sul lavoro le ultime settimane ti hanno lasciato addosso una certa sensazione di disordine mentale. Alcuni rallentamenti o situazioni poco chiare hanno creato dubbi sulle priorità e adesso senti il bisogno di rimettere ordine. La buona notizia è che lentamente inizi a recuperare lucidità. Riesci a capire meglio dove vale la pena investire tempo e dove invece stai soltanto sprecando energie per educazione, abitudine o paura di deludere qualcuno. E qui arriva il tuo problema principale: dici troppi sì. Anche quando sei stanco, anche quando non hai voglia, anche quando dentro di te vorresti urlare “lasciatemi in pace”. Questa settimana dovresti imparare a proteggere di più il tuo spazio mentale.

Fisicamente il bisogno più grande è recuperare tranquillità. Le tensioni accumulate continuano a pesare sull’umore e sul sonno. Hai bisogno di pause vere, meno caos e persone che non ti facciano sentire continuamente responsabile dell’equilibrio emotivo collettivo.

Passi così tanto tempo a evitare i conflitti che poi litighi direttamente con te stesso.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si continui a fari finta ca va tuttu beni pi nun disturbari l’autri, a finiri ca chiddu cchiù stancu resti propriu tu.

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