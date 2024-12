Oroscopo Bilancia: settimana dal 2 all’8 dicembre 2024

Le previsioni del segno

BILANCIA – Bilancia, sembra che l’amore abbia deciso di prendersi una vacanza, lasciandoti a combattere con questioni pratiche e una leggera ansia da prestazione sentimentale.

Se sei in coppia, il rischio è di trovarsi a parlare in lingue diverse; se sei single, ci vuole pazienza per conquistare fiducia. Sul lavoro, invece, potresti cogliere occasioni interessanti, ma c’è un’irrequietezza di fondo che ti spinge a voler cambiare tutto, anche il colore delle pareti del salotto.

Questa settimana, il tuo benessere dipende dalla capacità di spegnere i pensieri e accendere il relax. Tisane e amici fidati possono essere i tuoi alleati.

“Bilancia, questa settimana sei come il Wi-Fi: connesso a tutto, ma senza segnale stabile!”

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Riposati e nun t’abbuffari di pinseri, ca ogni cosa veni o tempu so.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI