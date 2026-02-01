Oroscopo Bilancia: settimana dal 2 all’8 febbraio 2026

Le previsioni del segno

BILANCIA – Settimana che ti invita a fidarti di chi ti vuole bene davvero. I suggerimenti che arrivano da una persona di famiglia non vanno sottovalutati. Dietro quelle parole c’è affetto sincero e una visione più lucida di quanto pensi. Nei rapporti affettivi è il momento di tendere la mano, perché c’è qualcuno che aspetta un segnale di riconciliazione. Una discussione può trasformarsi in un abbraccio intenso, ma solo se sei disposto a metterti in gioco senza aspettare che sia sempre l’altro a fare il primo passo. Le giornate di metà settimana sono le più favorevoli, sia per chiarire sia per ritrovare intimità. In generale, non vivi situazioni ingestibili, ma tutto richiede un po’ più di disponibilità emotiva. Devi smettere di rimandare per paura di rompere l’equilibrio. A volte l’equilibrio va ricostruito, non conservato.

Sul lavoro le opportunità arrivano da lontano, forse da un’altra città o tramite contatti esterni. Se lavori con relazioni e comunicazione, potresti ricevere una notizia positiva che ti rimette entusiasmo. Qualche critica non mancherà, ma le tensioni si risolveranno più velocemente del previsto. Il tuo errore sarebbe volere tutto e subito: questo è un periodo di attesa intelligente. Se hai proposte o cambiamenti in mente, aspetta il momento giusto prima di agire, perché forzare ora non conviene.

Dal punto di vista fisico, alcune giornate risultano più pesanti, soprattutto verso il 3. La stanchezza si fa sentire e potresti avvertire un calo di energia. Ascolta il corpo e concediti pause senza sensi di colpa. Non devi sempre essere impeccabile per essere apprezzato.

L’equilibrio non è immobilità, è saper oscillare senza cadere.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si smetti di pinsari a fari tuttu perfettu, ti godi cchiù u mumentu e trovi a paci ca circavi.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI