Oroscopo Bilancia: settimana dal 2 all’8 marzo 2026

BILANCIA – In questa fase ti trovi a mettere in secondo piano i sentimenti rispetto alle questioni pratiche, ma questo non significa che siano meno importanti. Dopo alcune delusioni vissute negli ultimi anni, hai capito cosa non vuoi più tollerare. Ora senti il bisogno di equilibrio vero, non solo apparente. Evita di annullarti per compiacere gli altri. Preservare la tua identità è fondamentale per costruire rapporti autentici. Se impari a dire qualche “no” in più, scoprirai che il rispetto reciproco aumenta. Non è egoismo, è maturità emotiva. E chi ti vuole davvero accanto saprà apprezzare questa nuova consapevolezza, più ferma e meno accomodante.

La sfera professionale, invece, riceve un impulso decisivo. Il cielo favorisce soddisfazioni concrete, una vittoria o un rilancio da condividere con qualcuno. È il momento di rimettere ordine, chiarire obiettivi e guardare avanti con determinazione. Se hai vissuto tradimenti o mancanza di riconoscenza, ora puoi voltare pagina. Nuove collaborazioni potrebbero rivelarsi più affidabili e meno ambigue. La tua capacità diplomatica diventa un punto di forza strategico, soprattutto nelle trattative più delicate, dove riesci a mediare senza perdere di vista il tuo interesse.

Ritrovare serenità passa attraverso una migliore organizzazione quotidiana. Quando le questioni pratiche sono sotto controllo, anche l’umore migliora sensibilmente. Aumenta l’autostima e con essa la tua luce naturale. Piccoli cambiamenti nella routine possono fare la differenza, restituendoti quella sensazione di armonia che per te vale più di qualsiasi vittoria esterna.

Quando scegli te stesso senza sensi di colpa, tutto torna in equilibrio.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Pensa puru a tia e nun fari sempri u pacieri di l’autri, picchì sulu quannu ti rispetti tu prima poi attrai rapporti sinceri e situazioni megghiu e cchiù stabili.

