Oroscopo Bilancia: settimana dal 23 febbraio all’1 marzo 2026

BILANCIA – Hai la testa piena di progetti e il cuore un po’ in secondo piano. L’attenzione è rivolta soprattutto agli impegni pratici, ma le relazioni importanti non devono essere trascurate. Attorno a venerdì potrebbe nascere una piccola complicazione. Nulla di drammatico, ma servirà diplomazia, qualità che certo non ti manca. I legami consolidati reggono bene, mentre chi è single potrebbe vivere conoscenze leggere, senza grandi promesse. Alcuni, soprattutto dopo una separazione, non cercano storie definitive ma compagnia e leggerezza. La settimana favorisce chiarimenti e consolidamenti, ma con pazienza. Non pretendere risposte immediate da chi ha tempi emotivi diversi dai tuoi. Il dialogo, anche se lento, porterà equilibrio. E se senti che qualcuno è distante, evita film mentali e punta su un confronto sereno.

Sul piano professionale il cielo ti sostiene. Progetti e iniziative ricevono energia positiva e la tua creatività torna protagonista. C’è chi ha già ottenuto un piccolo successo o una vittoria personale. Attenzione però alle questioni legali e ai cavilli. Leggi bene ogni dettaglio prima di firmare. La tua capacità di pianificazione ti aiuta a organizzare le attività in modo efficace, aprendo nuove opportunità per i mesi futuri. Potresti ricevere una proposta interessante che richiede però una decisione ponderata. Non farti sedurre solo dall’estetica dell’idea, valuta la sostanza.

Serve equilibrio tra impegni e vita privata. Stress e pressioni possono creare tensioni interiori, ma momenti di relax e attività moderate ti riportano in asse. Non strafare con la forma fisica. Recuperare energia è più importante che dimostrare performance impeccabili.

Vuoi piacere a tutti, ma questa settimana prova a piacere prima di tutto a te stesso.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Teni l’armunia senza scurdari i to bisogni, picchì si stai tu in equilibriu, puru u munnu attornu si sistema e trova paci.

