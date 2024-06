Oroscopo Bilancia: settimana dal 24 al 30 giugno 2024

Le previsioni del segno

BILANCIA – Molti sono vittima della loro generosità, hanno detto sì e ora se ne pentono. Oppure per troppo tempo hanno finto di essere contenti di situazioni ormai allo sbando. Ami l’equilibrio, ma non è sempre facile mantenerlo in coppia o in altri ambiti.

Gli ultimi mesi sono stati conflittuali. Potresti accompagnarti a una persona solo per non restare solo. Con Venere dissonante, consiglio una pausa di riflessione. Sul lavoro, meglio evitare azzardi per un paio di settimane. Potresti anche uscire di scena volontariamente per evitare critiche. Il consiglio è di lasciar passare acqua sotto i ponti, si recupera già a luglio.

Troppi pianeti conflittuali in questo momento, sembra quasi che tutto sia contro di te. Devi prendere più cura di te stesso e seguire una terapia o una dieta.

Consiglio delle stelle siciliane: “Se tutto va storto, prendi un arancino e pensa che domani è un altro giorno.” Voto: 6: “Sei così equilibrato che potresti fare il funambolo, ma solo con una rete di sicurezza.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI