Oroscopo Bilancia: settimana dal 24 al 30 novembre 2025

BILANCIA – Questa settimana sembri in equilibrio solo a prima vista. Sotto la superficie le emozioni oscillano come se qualcuno avesse tolto la livella cosmica. In amore hai un’occasione d’oro, soprattutto se sei single: ci sono possibilità reali, concrete, belle. Sei affascinante, brillante, aperto, e gli altri lo percepiscono. Chi è in coppia, invece, deve fare attenzione alle questioni economiche. Spese familiari, imprudenze, decisioni affrettate potrebbero generare tensioni, soprattutto perché ogni opposizione planetaria che riguarda il denaro pesa più del solito sui tuoi equilibri emotivi.

La settimana è comunque favorevole: tutto si muove, lentamente ma si muove. Basta che tu osservi ciò che ti circonda con occhio attento e riuscirai a cogliere più di un’opportunità. Le frecce che scocchi, per una volta, vanno dritte al bersaglio. Però non chiuderti in casa. Il destino questa volta vuole vederti in movimento.

Sul lavoro, la situazione è delicata. Ci sono decisioni da rimandare, accordi da non firmare immediatamente, idee che vanno elaborate con più calma. La prossima settimana sarà migliore per azioni concrete. Per ora devi evitare passi avventati. Nel frattempo, buone notizie arrivano per questioni burocratiche o legali, anche se per dimenticare certe frustrazioni dovrai attendere il 2026. Sì, lo so, non è ciò che vuoi sentirti dire, ma preferisci la verità nuda o una bugia ben vestita?

Fisicamente hai bisogno di calma. Il fine settimana, in particolare, potrebbe portare agitazione, nervosismo, piccole ansie che ti attraversano senza preavviso. Mangiare bene, riposare, bere qualcosa di caldo e rilassante è fondamentale. Tu tendi ad agitarti anche quando tutto è apparentemente tranquillo, quindi non sottovalutare i segnali del corpo.

Cerchi sempre l’equilibrio, ma poi ti basta un centesimo speso male per perdere la pace interiore.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Pesa beni ogni passu, ca si sbagli ti scansi l’armunia chi cerchi”.

