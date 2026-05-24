Oroscopo Bilancia: settimana dal 25 al 31 maggio 2026

Le previsioni del segno

BILANCIA – Questa settimana ti senti emotivamente delicato come un bicchiere di cristallo lasciato sul bordo del tavolo. Basta poco per farti venire dubbi, insicurezze o quella fastidiosa sensazione che qualcuno si stia allontanando anche quando magari è solo impegnato a fare la spesa. Venere porta nervosismo nei sentimenti e tu rischi di interpretare ogni piccola distanza come una tragedia imminente. In coppia diventa fondamentale parlare chiaramente. Il problema è che spesso aspetti troppo prima di dire cosa provi, accumuli tensioni e poi improvvisamente esplodi con discorsi lunghissimi iniziati da “va tutto bene” e finiti con una revisione completa della relazione degli ultimi tre anni.

Hai bisogno di conferme, ma senza sentirti dipendente da esse. Il vero equilibrio nasce quando smetti di avere paura del conflitto e impari a dire ciò che senti prima che diventi un problema enorme nella tua testa. I single vivono una fase confusa: attrazioni interessanti ci sono, ma ogni persona nuova viene osservata con un misto di curiosità e sospetto emotivo. Ti piacerebbe lasciarti andare, ma temi di investire energie nella persona sbagliata.

Anche sul lavoro qualcosa va riallineato. Alcuni rapporti professionali stanno cambiando e certe collaborazioni potrebbero essersi incrinate o addirittura concluse definitivamente. Non tutto quello che perdevi meritava davvero di restare nella tua vita, ma tu fai fatica ad accettare le chiusure senza rimuginarci sopra per settimane. Questioni burocratiche, legali o organizzative richiedono attenzione e pazienza. Hai la sensazione di aver dato tanto e ricevuto meno del previsto, però dentro di te sai anche che certi equilibri non erano più sostenibili. Ora devi ricostruire serenità lontano dal caos e dalle persone che ti prosciugano energie.

Emotivamente sei molto sensibile questa settimana e tutto ciò che accade nei rapporti influenza immediatamente anche il tuo equilibrio generale. Quando senti tensioni attorno a te, il tuo umore precipita velocemente. Per stare meglio hai bisogno di recuperare spazi personali, libertà mentale e momenti in cui non dover continuamente compiacere gli altri. Devi tornare a credere di più nel tuo valore senza aspettare che siano gli altri a ricordartelo.

Questa settimana riesci a trasformare un ‘ci sentiamo dopo’ in un thriller psicologico.

VOTO: 4

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti fari vinniri l’anima di l’insicurezze. Quannu parri chiaru e smetti di pinsari troppu a chiddu ca fanno l’autri, trovi cchiù paci e ti senti puru cchiù forti.

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