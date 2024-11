Oroscopo Bilancia: settimana dal 25 novembre all’1 dicembre 2024

Le previsioni del segno

BILANCIA – L’amore è in zona “luci rosse” (ma non nel senso divertente). Venere dissonante ti fa dubitare di tutto e di tutti, ma niente panico: dicembre porta chiarezza, o almeno un manuale di istruzioni per capirci qualcosa.

Sul lavoro, sembri un equilibrista: tra colleghi e soci, trovi sempre il modo di sistemare le cose, anche se a volte vorresti mandare tutto all’aria. Lo stress? Presente! Cerca di rilassarti, o finirai per fare polemiche con la macchina del caffè.

Frase ironica: “Se trovi la pace interiore, dimmi dove l’hai comprata.”

Voto: 6.5

Consiglio delle stelle siciliane: “S’arricria, camina senza paura, ma viri ca cu tutti sti pensieri ti scordi puru u’ sonnu!”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI