Oroscopo Bilancia: settimana dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026

BILANCIA – Dopo mesi passati a cercare l’equilibrio perfetto anche per la disposizione delle posate sulla tavola, ora sei stanco. E si vede. Ma qualcosa cambia: l’amore torna a bussare e lo fa in modo teatrale, come piace a te. Dal 27 in poi il Sole torna favorevole e tu puoi finalmente mostrare il tuo lato più seducente e affabile, quello che sa placare litigi con uno sguardo e conquistare con tre parole ben calibrate. È il momento ideale per ricucire vecchie storie, lanciare segnali a qualcuno che ti piace o semplicemente riprendere in mano la tua vita sentimentale. Il sex appeal è in crescita. Usalo bene, ma non abusarne. Non siamo in un film francese degli anni ’70.

Sul fronte professionale si aprono nuove possibilità, anche se ancora nebulose. Le idee ci sono, ma ti manca l’energia per metterle tutte in pratica. Troppe spese, troppi pensieri, troppe persone che ti parlano mentre tu cerchi solo silenzio e Wi-Fi stabile. Se sei un creativo, questo è il momento di buttare giù le basi per un progetto da lanciare tra poche settimane. Fatti valere, ma senza strafare. Il vero lusso ora è non dover dimostrare nulla a nessuno.

Fisicamente sei in risalita. Ti senti meno schiacciato dal peso cosmico degli ultimi mesi, ma non è ancora il momento di ballare sui tavoli. Cerca di non strafare e soprattutto di dormire di più. Le tue occhiaie stanno diventando un’opera d’arte astratta.

Sei talmente in bilico che pure la tua ombra non sa più da che parte stare.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti scurdari di riri, ca si campi sulu pi cuntrari a tutti, finisci ca ti perdi tu.

