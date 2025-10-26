Oroscopo Bilancia: settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025

Le previsioni del segno

BILANCIA – Settimana da protagonista assoluto del romanticismo. Con Venere e il Sole nel segno, sei praticamente una calamita per gli sguardi, i complimenti e gli amori improvvisi. Ti basta entrare in una stanza perché qualcuno perda il filo del discorso. Le giornate del 30 e 31 sono da film romantico: passione, intensità e quel brivido che ti ricorda che sei vivo. Se una relazione non funziona più, le stelle ti danno finalmente il coraggio di chiudere con grazia e andare avanti, mantenendo il tuo aplomb impeccabile (e un look da applausi).

Sul lavoro, arriva l’onda del riscatto: situazioni ferme da mesi iniziano a sbloccarsi, qualcuno riconosce finalmente il tuo valore e forse arriva anche una buona notizia che aspettavi da tempo. Non farti spaventare dalla fatica, è il prezzo del successo, e lo pagheresti volentieri in contanti.

Fisicamente, ti senti più energico e determinato, e chi ha affrontato piccoli fastidi o cure sente che il corpo sta rispondendo meglio. È come se la tua bilancia interiore tornasse finalmente in equilibrio, anche se ogni tanto la metti alla prova con qualche piccolo eccesso (ma chi può biasimarti?).

Sei in equilibrio tra fascino e confusione, ma almeno lo fai con stile.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Godi stu mumentu e nun pinsari sempri a chi è giustu: ‘na vota è megghiu sentiri chi riflettiri”.

