Oroscopo Bilancia: settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026

Le previsioni del segno

BILANCIA – Settimana fatta per riflettere o per complicarti la vita con riflessioni inutili, come tuo solito. In amore non è un periodo di fuochi d’artificio, ma nemmeno di crolli. È più come una di quelle serate invernali in cui ti infili nel letto e pensi: “Mah, oggi niente di che”. Se sei single, qualche incontro potrebbe esserci, ma nulla di clamoroso. Forse perché, prima ancora di dare il numero a qualcuno, hai già fatto l’analisi SWOT della sua personalità e hai deciso che “non è strategico frequentarlo”.

Se sei in coppia, potresti sentirti un po’ inquieto e se nel weekend vi trovate con la famiglia… attento a non fare la spugna emotiva di tutti i problemi altrui. Hai la tendenza ad assorbire le tensioni come una tovaglia sotto le macchie. A lungo andare si vede. Capodanno potrebbe riportare alla mente vecchi ricordi e un po’ di malinconia, ma anche quello fa parte del tuo processo di riequilibrio emotivo.

A livello lavorativo, la situazione è sospesa: nulla si muove veramente, ma c’è una certa attività sotterranea che ti tiene impegnato. Non è il momento ideale per fare scelte drastiche. Meglio non stravolgere nulla se non hai sicurezze tangibili, firmate, timbrate e possibilmente confermate da tre avvocati. Le nuove opportunità arriveranno, ma non ora. Per ora, resisti.

Fisicamente sei altalenante. La tua mente gira a mille, ma il corpo ogni tanto ti ricorda che non sei fatto di grafici e pensieri. La tensione può giocare brutti scherzi: mal di testa, insonnia, magari anche problemi digestivi se ti consoli troppo col cioccolato. Cerca di non farti travolgere dalle emozioni altrui e, soprattutto, non pretendere da te stesso una serenità artificiale. Se ti gira male, gira male. Ti passerà.

Hai la bilancia in mano, ma quest’anno il piatto dell’ansia pesa un po’ di più.

Voto: 4

Consiglio delle stelle siciliane: Si ti senti svutatu, nun è picchì ti manca l’amuri, ma picchì ti stai scurdannu comu si voli beni a tia stissu.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI