Oroscopo Bilancia: settimana dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025

Le previsioni del segno

BILANCIA – Bilancia, Venere ti coccola, ma il Sole ti complica le giornate. Sei un equilibrista nato, ma questa settimana sembrerà di camminare su una fune unta di olio d’oliva.

Scontri in vista, soprattutto con ex che spuntano fuori come funghi. Sul lavoro le cose migliorano e il tuo fascino da diplomatico salva la situazione, ma recupera le forze: anche i supereroi hanno bisogno di riposo.

“Sei sempre giusto e imparziale, tranne quando c’è da scegliere chi lava i piatti.”

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Nno fari battagghi inutili, ricorda: cu è ragiuni si pigghia u tempu e si godi a paci.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI