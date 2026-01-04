Oroscopo Bilancia: settimana dal 5 all’11 gennaio 2026

Le previsioni del segno

BILANCIA – Sei in equilibrio come una torta a tre piani su una mano sola e chi ti conosce lo sa: basta una parola storta e rovini tutto. In amore hai vissuto momenti delicati, con la famiglia al centro della scena e il rischio che i sentimenti si siano messi in pausa, tipo serie Netflix che non sai se continuerà. Se sei single, il cuore è in modalità “sto pensando ad altro”, mentre chi è in coppia deve affrontare una verità un po’ scomoda. K’armonia non si compra col panettone farcito.

La Befana lo vuoi tranquilla, possibilmente con un numero di persone pari a quello delle tue energie emotive: pochissime. Occhio a non illuderti troppo con piani da sogno, perché qualcosa all’ultimo minuto potrebbe non andare come previsto: magari il prosecco sarà tiepido, o il brindisi interrotto da una zia che vuol cantare in playback. Mantieni la calma, anche se hai voglia di fuggire in un eremo.

Sul lavoro, sei in bilico tra “ora basta” e “resisto ancora un po’”. Alcuni conti non tornano, e nemmeno certe persone. C’è chi rema contro di te da tempo, e ora te ne rendi conto più che mai. Non è il momento di forzare le cose: prendi appunti, osserva, prepara il terreno per il 9 gennaio, quando si apre una finestra astrale che ti permetterà di tornare in sella come un cavaliere elegante ma vendicativo.

Fisicamente reggi, ma l’umore è ballerino. Lo stress degli altri ti si attacca addosso come la pellicola al prosciutto cotto. Serve una pausa, anche se breve. E soprattutto serve silenzio, tanto. Pure in amore.

Hai così tanta diplomazia che riesci a sorridere anche quando ti stanno dando fastidio.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: Quannu u cori è pesanti, nun basta fari finta, pigghia distanza e pensa a tia.

