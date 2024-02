Oroscopo Bilancia: settimana dal 5 all’11 febbraio

Le previsioni del segno

BILANCIA – Bilancia, questa settimana ti ritrovi su un campo di battaglia dove l’amore e il lavoro richiedono tutta la tua abilità strategica. I tuoi rapporti amorosi sono messi alla prova, come se dovessi navigare in acque tempestose su una barca a vela. Se il tuo legame è solido, affronterai solo qualche onda; ma se le fondamenta sono fragili, preparati a tempeste che potrebbero mettere tutto in discussione.

Sul lavoro, la sensazione di insoddisfazione ti fa compagnia come un’ombra fedele, eppure, c’è spazio per l’ambizione. La tua determinazione potrebbe essere la chiave per trasformare i progetti futuri in successi tangibili, anche se ciò richiederà pazienza e tempismo. E quando si tratta di benessere, la tensione potrebbe farti sentire come se stessi portando il peso del mondo sulle spalle. Ricorda di prenderti cura di te stesso, distanziandoti da ciò che ti appesantisce.

Quando la vita ti offre limoni, non limitarti a fare una limonata, punta a un cocktail. Voto: 6. “Quantu dannu fa nu cretinu, mancu u porcu ‘nta nu jardinu.”



