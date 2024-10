Oroscopo Bilancia: settimana dal 7 al 13 ottobre 2024

Le previsioni del segno

BILANCIA – Oh Bilancia, finalmente respiri un po’ d’aria fresca! Se sei reduce da una separazione, guarda avanti: nuove opportunità amorose sono dietro l’angolo, e potrebbe nascere qualcosa di interessante, anche se per ora sembra più un caffè che un romanzo epico.

Nel lavoro, hai in mano carte vincenti, e se sei nel settore dei rapporti interpersonali, preparati a fare un vero e proprio jackpot. Marte ti crea un po’ di nervosismo, e a tratti sembri pronto a mollare tutto, ma non temere: l’energia è in arrivo, come un pacco Amazon in ritardo.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Talia a tia, sempri cu stu bilancino in manu! Tiratillu na vuci, ca è ora!”

