Oroscopo Bilancia: settimana dal 9 al 15 dicembre 2024

Le previsioni del segno

BILANCIA – Sei sospeso come un quadro storto. In amore, Venere torna a farsi sentire sabato, quindi resisti fino ad allora. Se hai avuto una rottura, non fissarti sull’ex: non è un’enciclopedia da consultare, è un capitolo chiuso.

Se invece il tuo rapporto scricchiola, gioca a carte scoperte. La sincerità non sarà elegante, ma almeno evita figuracce.

Nel lavoro, ti tocca un carico extra, e tu già immagini un ufficio pieno di “forse” e di “vediamo”. La buona notizia è che piano piano stai rimettendo insieme i pezzi. Fisicamente, hai l’energia di una pila scarica: rilassati, o finirai a litigare persino con il tuo specchio.

Voto: 6

Decidi tutto con calma, ma la calma ha deciso di lasciarti.

Consiglio delle stelle siciliane: “Bilancia, sutta a luna si gioca a fari bilici… ma ora è tempu di dicìdiri cu sei e chi voi fari.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI