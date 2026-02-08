Oroscopo Bilancia: settimana dal 9 al 15 febbraio 2026

Le previsioni del segno

BILANCIA – La settimana ti vede protagonista, anche se non sempre nel modo più semplice o rilassante. C’è un forte desiderio di equilibrio, come sempre, ma il cielo sembra metterti alla prova proprio su questo punto, costringendoti a scegliere invece di rimandare. Nei rapporti di coppia è possibile ricostruire l’intesa, ma solo se sei disposto a parlare in modo chiaro e diretto. Se una crisi va avanti da tempo, le stelle non ti permettono più di restare nel mezzo. Dovrai dire la tua, prendendoti la responsabilità delle parole e delle decisioni.

Chi ha chiuso una relazione per iniziarne un’altra troppo in fretta potrebbe iniziare a dubitare della scelta fatta, non tanto per rimpianto quanto per bisogno di capire cosa desidera davvero. I nuovi amori, però, sono tutt’altro che spenti. Risultano intriganti, stimolanti, capaci di riaccendere emozioni che pensavi sopite. Tra venerdì e sabato, con la luna nel segno, potresti vivere momenti intensi, fatti di sguardi, parole non dette e una forte connessione emotiva.

Sul piano professionale sei uno dei segni più forti del periodo. Arrivano risultati concreti e si aprono possibilità di collaborazioni fruttuose. Tra fine febbraio e marzo potrai vincere una sfida importante o, quantomeno, rientrare tra chi conta davvero. Non è il momento di restare fermo o di aspettare che siano gli altri a muoversi. Il 13 è una giornata ideale per fare proposte, avanzare richieste o prendere posizione. Il passato non deve più avere peso nelle tue scelte, soprattutto se nell’ultimo anno hai cambiato strada, chiuso un’attività o rivoluzionato un progetto. Ora sai di avere fatto la cosa giusta.

A livello fisico, l’energia cresce grazie al passaggio della luna, ma devi stare lontano da situazioni e persone che alimentano ansia. Il recupero arriva, soprattutto il 15, se ti concedi pause vere.

L’equilibrio non è stare fermi, ma scegliere senza tremare.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: Ora ti convieni fidarti dâ scelta ca fai, senza cuntinuari a pinsari si n’autra strata era megghiu.

