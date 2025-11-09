Oroscopo Cancro: settimana dal 10 al 16 novembre 2025

Le previsioni del segno

CANCRO – La tua settimana è un mix di nostalgia e voglia di ricominciare. Ti senti emotivamente altalenante, come il mare dopo una tempesta: a tratti sereno, a tratti pronto a sommergere chiunque ti si avvicini troppo. L’amore ti mette alla prova. C’è chi ti ha deluso, chi ti manca e chi ti fa paura, e tu resti lì, combattuto tra chiuderti nel guscio e aprirti alla speranza.

Ma le stelle ti vogliono più coraggioso. Basta piangere sui ricordi, è tempo di guardare avanti. Se sei single, potresti incontrare qualcuno capace di risvegliare la tua parte più tenera, ma devi volerci credere davvero. Le coppie, invece, ritrovano equilibrio solo se smettono di rinfacciare il passato.

Sul lavoro, è il momento di uscire dal silenzio. Hai tante idee, ma devi condividerle, altrimenti resteranno solo sogni. Le collaborazioni e i contatti nuovi sono favoriti, specialmente se legati a viaggi o progetti fuori dalla tua zona di comfort.

La stanchezza mentale si fa sentire, ma basta poco per riprenderti: un po’ di riposo, un sorriso e quella dolce malinconia che in fondo ti rende così umano. Il weekend promette momenti di pace e piccole vittorie personali che ti faranno riscoprire fiducia in te stesso.

Hai un cuore grande come il mare, ma ogni tanto ci piazzi un cartello con scritto “divieto di balneazione”.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “Apri ‘stu cori e nun ti fari pigghiari d’a paura, ca cu ‘na risata sincera si scorda puru ‘u duluri”.

