Oroscopo Cancro: settimana dal 12 al 18 agosto 2024

CANCRO – Questa settimana, Cancro, sei come un marinaio in mezzo a una tempesta d’amore: devi verificare la solidità delle tue relazioni prima di investire il cuore e il portafogli. Nuovi amori richiedono tempo per maturare, quindi non correre a comprare l’abito da sposa/o. Se cerchi una casa, i prossimi mesi promettono occasioni ghiotte, ma non trasformarti in un agente immobiliare disperato.

Al lavoro, anche se sei un veterano o un neofita, c’è speranza di trovare la tua strada, purché tu sia disposto a rimboccarti le maniche. Qualche tensione può arrivare, ma con un po’ di furbizia e un sorriso accattivante riuscirai a superare ogni ostacolo. Non temere i cambiamenti e, se vuoi finanziare un progetto, non esitare: il mondo aspetta la tua rivoluzione!

Il tuo benessere dipende dalla tua capacità di gestire lo stress. Evita di accumulare nervosismo e trova modi creativi per scaricarlo, magari con un corso di meditazione o ballando la macarena in salotto.

In sintesi: Nuove sfide ti aspettano, Cancro, ma con la tua tenacia niente è impossibile. Basta che non prendi tutto troppo sul serio.

Voto: 7/10 – “‘A vita è comu ‘na pizza, cu sapi ‘ccunciari si nni godi!”

Consiglio delle stelle siciliane: “Tienti forte ‘nta st’ammarrata, e nun ti fari cunfundiri!”

