Oroscopo Cancro: settimana dal 13 al 19 gennaio 2025

CANCRO – Sei l’anima romantica della settimana, ma non lasciarti impaurire dai tuoi film mentali. L’amore è lì, basta che tu apra gli occhi e, magari, anche il cuore.

Sul lavoro, stai uscendo da una palude: i miglioramenti ci sono, ma attenzione ai cavalli di battaglia che potrebbero stancarsi. Non farti prendere dal panico per piccoli disturbi fisici: è solo il tuo corpo che ti chiede una pausa, o magari una granita in riva al mare.

“Sei così dolce questa settimana che le formiche ti seguono ovunque.”

Voto: 8.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Chiù sulu chiù tranquillu, ma quannu dici ‘mi piaci’ fatti capiri!”

