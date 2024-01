Oroscopo Cancro: settimana dal 15 al 21 gennaio

Le previsioni del segno

CANCRO – Ah, caro Cancro, questa settimana potrebbe rivelarsi un vero e proprio rollercoaster emotivo. In amore, potresti essere tentato dalla trasgressione, ma ricorda che non sempre ciò che brilla è oro. Cerca di capire cosa vuoi veramente da una relazione e non lasciarti trasportare da avventure passeggere che, alla fine, potrebbero farti più male che bene. Sul lavoro, aspettati qualche risposta importante e preparati a discutere su possibili cambiamenti. Chi lavora in dipendenza dovrà armarsi di pazienza con i capi, mentre è consigliabile rimandare investimenti e speculazioni a un periodo più favorevole. Per il tuo benessere, cerca di non stressarti eccessivamente, specialmente nei giorni più difficili.

In una settimana di alti e bassi, il Cancro deve ricordare che anche il mare in tempesta alla fine si placa. Voto: 5. Proverbio: “A lu rùgulu si conuscino li lupi.“



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI