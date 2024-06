Oroscopo Cancro: settimana dal 17 al 23 giugno 2024

Le previsioni del segno

CANCRO – Le stelle promettono bene, Venere sarà ancora più positiva dal 17. Tuttavia, ultimamente nulla sembra andarti bene, soprattutto se sei in coppia da anni. Una maggiore carica arriva a metà settimana e un buon incontro planetario rende il periodo ideale per esprimere ciò che non ti piace.

Non temere le nuove emozioni. Sul lavoro, se devi fare scelte importanti, aspetta dopo il 17, quando molti pianeti saranno a tuo favore. Se aspetti lo sblocco di una questione che curi da tempo, arriveranno informazioni utili o una soddisfazione in più.

L’esercizio fisico e lo sport aiutano a ritrovare la forma e le cure del periodo hanno doppia efficacia. Concediti una vacanza in un posto tranquillo.

“Dire tutto ciò che pensi può essere liberatorio, ma ricorda: anche le stelle hanno le orecchie.” Voto: 7 Consiglio delle stelle siciliane: Non scurdari di ripusari e fari n’anticchia di vacanza!

