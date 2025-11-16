Oroscopo Cancro: settimana dal 17 al 23 novembre 2025

Le previsioni del segno

CANCRO – Cuore tenero dello zodiaco, questa settimana ti muovi tra emozioni profonde come un subacqueo che esplora fondali segreti. Venere è dalla tua parte e ti invita ad aprirti, a smettere di proteggerti sempre con quei muri emotivi che solo tu riesci a costruire così bene. Gli incontri sono intensi, gli sguardi parlano più delle parole e i rapporti che valgono si rafforzano.

Le storie superficiali, invece, mostrano la loro fragilità. Se non ti danno più nutrimento emotivo, è il momento di fare scelte mature. E tu, anche se ti senti fragile, sai essere incredibilmente forte quando capisci che una decisione serve davvero. Il cielo è perfetto per chi vuole fare passi importanti: convivere, sposarsi, programmare, costruire. Hai un desiderio profondo di stabilità, di casa, di famiglia e questa settimana senti che tutto questo è possibile.

Sul lavoro, è il momento della lucidità. Sai dove andare, sai cosa stai costruendo e non vuoi sprechi di tempo o energie. Le opportunità arrivano, soprattutto per chi lavora in autonomia o con progetti creativi. Evita rischi inutili nel weekend, quando l’energia potrebbe calare.

Il benessere è discreto: hai bisogno di riposo, di silenzi, di spazi che ti permettano di ricaricare l’anima. I piccoli viaggi, le pause, gli spostamenti brevi sono l’ideale per riportarti al centro. Un po’ di tensione intorno al 22, ma niente che possa davvero abbatterti.

Vuoi certezze ma cambi umore ogni quattro ore: un classico.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Segui chiddu ca senti: ‘u cori to’ sapi unni t’ha purtari, basta ca ci criri”.

