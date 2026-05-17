Oroscopo Cancro: settimana dal 18 al 24 maggio 2026

Le previsioni del segno

CANCRO – Questa settimana sembri una pentola emotiva lasciata sul fuoco basso: apparentemente tranquillo, ma dentro pieno di pensieri, ricordi e dialoghi immaginari che vinci sempre tu. Però qualcosa cambia. Lentamente torna il desiderio di vicinanza vera, quella che negli ultimi tempi avevi quasi messo da parte per difenderti da delusioni, tensioni e stanchezza emotiva. Nei prossimi giorni inizi a sentire che i rapporti hanno bisogno di autenticità, presenza e soprattutto ascolto reciproco. E no, ascoltare non significa annuire mentre nella tua testa hai già costruito tre scenari drammatici e una colonna sonora triste.

Le relazioni possono recuperare terreno importante, soprattutto se negli ultimi mesi ci sono stati silenzi o incomprensioni. Tu hai il difetto di chiuderti nel guscio aspettando che siano gli altri a capire automaticamente cosa senti. Ma questa settimana il cielo ti spinge a essere più chiaro. Hai bisogno di calore, conferme e tenerezza, ma devi anche smettere di testare continuamente l’affetto delle persone con prove psicologiche degne di un thriller. Chi ti vuole bene c’è, semplicemente non legge nel pensiero.

Sul lavoro arrivi da settimane pesanti. Aprile ti ha lasciato addosso stanchezza, rallentamenti e quella sensazione frustrante di correre senza muoverti davvero. Adesso però qualcosa riparte. Alcuni ostacoli iniziano lentamente a cadere e puoi finalmente riprendere progetti lasciati in sospeso. Non sarà una ripartenza esplosiva, ma concreta sì. Il rischio più grande è perdere motivazione troppo presto o scoraggiarti ai primi ritardi. Devi ricordarti che non tutto si sistema in un giorno e che anche i progressi piccoli contano. In fondo sei molto più resistente di quanto pensi, solo che ogni tanto ti racconti tragedie interiori degne di un film candidato all’Oscar.

Fisicamente il recupero è graduale. Non sei ancora al massimo delle energie, quindi smettila di pretendere da te stesso prestazioni da supereroe emotivo. Hai bisogno di pause vere, sonno decente e momenti in cui non analizzi ogni parola detta negli ultimi sei mesi da chiunque ti circondi. Più rallenti la mente, più recuperi forza.

Sei così sensibile che riesci a offenderti pure per un messaggio scritto con troppi punti.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti chiudiri sempri quannu hai paura di suffriri, picchì certi cosi beddi trasinu sulu si la porta resta aperta.

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