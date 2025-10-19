Oroscopo Cancro: settimana dal 20 al 26 ottobre 2025

Le previsioni del segno

CANCRO – Hai il cuore tenero, ma quando ti irritano, tiri fuori le chele. Questa settimana sei in modalità “sentimenti in discussione”: le relazioni che traballano potrebbero trovare risposte, ma tu non sopporti la confusione. Vuoi chiarezza, ma giri intorno ai problemi come se stessi cercando il Wi-Fi. Se stai vivendo una storia nuova, sappi che non sarà subito Netflix and chill: ci sarà da costruire con pazienza (e tu sei maestro in questo, ma con la voglia altalenante).

Sul fronte lavorativo, il cielo ti dice che è tempo di fidarti, ma tu leggi tra le righe come un detective della NASA. Hai buone intuizioni, specie lunedì, quando la luna ti guida come una nonna in macchina. Le opportunità ci sono, anche se le tue responsabilità ti fanno venire l’orticaria al pensiero di fare un salto nel vuoto. Ricorda: i cambiamenti sono spesso travestiti da seccature.

Fisicamente non sei al top: qualche acciacco da stress, nervi tesi e sonno ballerino. Invece di lamentarti in silenzio, chiedi aiuto o intraprendi un nuovo percorso benessere. Anche solo camminare mezz’ora al giorno senza telefono in mano può essere rivoluzionario (e per te, quasi eroico).

Sei dolce come una torta…che però non regge il forno.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: Cu ‘stu cori ca hai, potissi vulari, ma ogni vota ti fermi pi pinzari a cu nun ci teni… svegliati, va’.

