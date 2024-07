Oroscopo Cancro: settimana dal 22 al 28 luglio 2024

CANCRO – In amore, potresti riscoprire l’amore per la stessa persona di sempre o lasciarti andare a nuove emozioni. Le nuove relazioni sono una grande tentazione anche per chi aveva giurato di non innamorarsi più. Sono giorni intensi e produttivi a livello emotivo.

Sul lavoro, le attività di collaborazione e le società di affari sono favorite. Anche se ti senti stanco, non arrenderti, poiché un progetto avviato ora potrebbe avere successo in autunno. La salute richiede attenzione, soprattutto nel weekend. Non sei invincibile, rilassati un po’.

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: “Pigghiatilla cchiù calma, ca a vita è cchiù bedda si non ti strapazzi.”

