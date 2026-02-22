Oroscopo Cancro: settimana dal 23 febbraio all’1 marzo 2026

Le previsioni del segno

CANCRO – Il cielo ti coccola e tu rispondi con il tuo solito mix di sensibilità e intuizione. È una settimana intensa dal punto di vista emotivo. Puoi recuperare legami che sembravano sfilacciati o vivere momenti di profonda complicità. Tra il 24 e il 26 la Luna ti regala un’atmosfera speciale, quasi magica, fatta di sguardi che parlano più delle parole. Se sei in coppia, la fiducia si rafforza e senti il bisogno di costruire qualcosa di più stabile. Se sei single, potresti ricevere segnali interessanti da qualcuno che percepisce la tua dolcezza autentica. La tua empatia ti permette di cogliere sfumature che altri ignorano, rendendo le connessioni più profonde e sincere.

Anche sul piano professionale le cose si muovono. Ci sono situazioni in evoluzione e opportunità che iniziano a delinearsi con maggiore chiarezza. Progetti avviati da poco possono dare risultati concreti, mentre idee innovative trovano ascolto. È il momento di concentrarti sugli obiettivi principali, evitando di disperdere energie in troppe direzioni. Collaborazioni e alleanze risultano particolarmente favorevoli. Se gestisci bene tempi e priorità, potrai ottenere vantaggi tangibili. Con Giove nel segno senti una protezione di fondo che ti spinge a credere di più nelle tue capacità.

L’energia è in crescita, ma resta fondamentale non lasciarti travolgere dalle emozioni. La tua sensibilità può renderti vulnerabile, soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato, quando il carico si fa più pesante. Attività rilassanti, momenti di introspezione e pause consapevoli ti aiutano a mantenere equilibrio e serenità.

Sei una spugna emotiva: assorbi tutto, ma ora è il momento di trattenere solo ciò che ti fa bene.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Ascutati u to cori ma nun ti carricari i pisu di l’autri, picchì quannu stai serenu tu, tuttu attornu pigghia luci.

