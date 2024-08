Oroscopo Cancro: settimana dal 26 agosto all’1 settembre 2024

Le previsioni del segno

CANCRO – Amico del Cancro, questa settimana potrebbe presentarsi con qualche turbolenza, soprattutto in famiglia. Ma non temere, hai tutte le carte in regola per gestire la situazione. Se cerchi l’amore, ascolta il tuo cuore e non avere paura di prendere decisioni forti.

Chi è impegnato in battaglie legali con un ex potrebbe ottenere delle vittorie importanti, quindi non mollare! Le giornate migliori per i sentimenti? Prima di sabato e domenica, quindi preparati a fare il pieno di emozioni. Sul lavoro, è il momento di stringere i tempi e muoverti se hai un progetto in cantiere.

Giove è pronto a darti una mano per garantirti un futuro sereno. Non perdere tempo e sfrutta le opportunità al volo! Però, attenzione a non esagerare con la fatica a metà settimana: il tuo corpo ha bisogno di relax, e anche la mente ne trarrà beneficio.

Voto: 7,5. Consiglio delle stelle siciliane: “Cca nun si tratta di vinniri cara la pelli, si tratta di sapiri quannu fari riposu e quannu scattari avanti, cu l’occhi ‘ncoddu.”

