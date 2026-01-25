Oroscopo Cancro: settimana dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026

Le previsioni del segno

CANCRO – Finalmente ti stai scrollando di dosso quel muso lungo da “nessuno mi capisce e il mondo mi ha tradito”. Venere smette di darti il tormento, e la tua sensibilità torna a brillare come una luce calda e accogliente, invece di lampeggiare istericamente tipo allarme di emergenza. In amore puoi tornare a respirare, persino a perdonare… e tu lo sai che quando ti metti a perdonare diventi la versione zodiacale di Madre Teresa (con più pianti e più playlist tristi). Se stai attraversando una separazione o una fase delicata, ora riesci a vedere le cose con più lucidità. E questa lucidità ti permette anche di dire: “Sai che c’è? Ora penso a me”. Perché il tuo cuore sarà pure grande, ma pure lui merita un minimo di pace.

Sul lavoro le cose migliorano, finalmente. I problemi che ti avevano lasciato con l’ansia nel cassetto e il sonno leggero iniziano a trovare una soluzione. Ma attenzione: febbraio ti chiederà una scelta importante, forse un contratto da rivedere o un’offerta da considerare. E qui dovrai smettere di cercare rassicurazioni da chiunque abbia un tono paterno: stavolta decidi tu. Sei pronto, anche se ti tremano le pinne. Una conferma potrebbe arrivare da lontano, magari da un posto che non avevi mai considerato. Ma non farti bloccare dalle solite paranoie. Il mondo non è poi così minaccioso, ogni tanto ti dà anche delle belle sorprese.

Fisicamente ti senti meglio, anche se nel weekend potresti sentire un calo. È solo stanchezza, nulla che non si curi con una giornata in pigiama e la consueta autosabotazione affettiva. Però le stelle ti vogliono vedere attivo. Non strafare, ma non crollare sul divano con la scusa che “tanto nessuno nota se ci sono o no”. Si nota eccome.

Hai pianto tanto che ormai pure il tuo cuscino si è iscritto a un gruppo di supporto.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Sì, ci teni a tutti… ma ora pensa puru a tia, ca si no, arristari sulu tu a fari u custatu di tutti.

