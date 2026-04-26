Oroscopo Cancro: settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026

Le previsioni del segno

CANCRO – Settimana intensa, profonda e piena di quelle emozioni che tu senti già prima che arrivino davvero. Hai il radar interiore acceso e questo ti rende lucidissimo su certe cose, ma anche più vulnerabile al peso degli umori altrui. Nei rapporti affettivi emergono riflessioni importanti. Situazioni del passato possono riaffacciarsi sotto forma di ricordi, messaggi inattesi o semplicemente nodi emotivi mai chiusi. Se sei in coppia, serve lavorare sulla fiducia e soprattutto sulla comunicazione: il silenzio che per te è protezione, per l’altro può sembrare distanza. Non puoi pretendere che leggano nel tuo cuore come fai tu con quello degli altri. Se sei single, incontri possibili arrivano con forte impatto emotivo. Qualcuno ti smuove dentro, anche se non capisci subito in che direzione. Non avere fretta di definire tutto: certe storie si comprendono a piccoli passi.

Sul lavoro sei più in fase di osservazione che di assalto. Non significa immobilità, significa strategia silenziosa. Stai capendo chi è affidabile, dove si muovono gli equilibri e quali progetti avranno spazio nei prossimi mesi. Alcune dinamiche competitive o tensioni con superiori possono irritarti parecchio, soprattutto se percepisci ingiustizie o superficialità. E la tua suscettibilità, diciamolo, non aiuta. Però hai strumenti notevoli: intuizione, memoria, capacità di leggere l’ambiente. Usa questi talenti invece di chiuderti nel guscio al primo fastidio. Un chiarimento rimandato può finalmente trovare forma, purché tu scelga parole semplici e non monologhi interiori.

Sul benessere la sensibilità alta si riflette sul corpo: stanchezza emotiva, bisogno di isolamento, sonno variabile. Ti serve proteggere il tuo spazio, scegliere bene compagnie e stimoli, ridurre il rumore esterno. Acqua, calma, routine morbide e momenti solo tuoi saranno medicina pura. Non è egoismo: è manutenzione dell’anima. Questa settimana impari che sentire tanto non è un difetto, purché non diventi il motivo per caricarti anche i pesi di tutti gli altri. Sei profondo, sì, ma non sei il centro raccolta delle emozioni del quartiere.

Cuore enorme, antenne potentissime, filtri ancora da installare.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: Senti assai ma pigghia sulu chiddu ca ti fa beni, u restu lassalu fora da porta.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI