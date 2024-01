Oroscopo Cancro: settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio

Le previsioni del segno

CANCRO – Amorosamente, Cancro, sei come un capitano in mezzo alla tempesta: periodo di riflessione e decisioni importanti all’orizzonte. Sul lavoro, la situazione è tesa, ma la seconda metà di febbraio potrebbe portare sollievo. In termini finanziari, mantieni la rotta attuale, soprattutto se sei nel settore artistico o commerciale.

Per quanto riguarda il benessere, evita viaggi stressanti e mantieni una buona disciplina alimentare. Ricorda che l’attività fisica è essenziale.

Se il riposo fosse una disciplina olimpica, saresti un campione. Voto: 7/10. “L’omu è comu lu mari: S’ ‘un porta oggi porta dumani.”



