Oroscopo Cancro: settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026

Le previsioni del segno

CANCRO – Questa settimana ti trovi in una fase di trasformazione emotiva profonda, anche se all’esterno potresti sembrare tranquillo. Le persone che ti stanno accanto giocano un ruolo fondamentale: alcune ti aiutano a crescere, altre mettono alla prova la tua capacità di lasciar andare il passato. In amore, potresti vivere situazioni dolci e inaspettate, magari nate in contesti non convenzionali, come una conoscenza virtuale che diventa improvvisamente importante. Il vero ostacolo, però, sei tu. Orgoglio e vecchi rancori rischiano di sabotare qualcosa di bello. Se continui a guardare indietro, potresti perdere un’occasione che merita di essere vissuta fino in fondo. Dalla fine della settimana, l’atmosfera migliora sensibilmente, soprattutto se hai vissuto tensioni recenti.

Nel lavoro, le opportunità non mancano, anzi. Se operi in ambiti creativi o artistici, questo è un momento particolarmente fertile. Nuovi progetti, cambiamenti di ruolo o collaborazioni con persone lontane potrebbero aprire scenari interessanti. Anche chi studia o pensa a un cambiamento di percorso potrebbe ricevere segnali incoraggianti. Il movimento è premiato: viaggi, spostamenti e nuove esperienze possono fare la differenza.

Dal punto di vista personale, senti il bisogno di dare un senso più profondo alle cose. Gli ostacoli recenti ti hanno reso più consapevole, e ora cerchi risposte che vadano oltre la superficie. Attività rilassanti e stimolanti mentalmente, come letture spirituali o introspective, possono aiutarti a ritrovare equilibrio.

Vuoi essere felice… ma prima vuoi avere ragione: scegli.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: Apri u cori e lassa iri u passatu, picchì sulu accussì poi fari trasiri cosi novi e cchiù veri.

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