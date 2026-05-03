Oroscopo Cancro: settimana dal 4 al 10 maggio 2026

Le previsioni del segno

CANCRO – Ti aspetta una settimana delicata, intensa e più profonda di quanto lasci vedere. Fuori sembri tranquillo, dentro stai facendo riunioni emotive con tutti i ricordi degli ultimi dieci anni. Le sensazioni si muovono, i pensieri tornano, alcune vecchie storie bussano alla memoria e forse pure alla porta. Non è un periodo negativo: è un tempo di elaborazione. Stai capendo cosa conta davvero e cosa invece ti teneva legato solo per abitudine. Nei rapporti affettivi serve prudenza. Se c’è tensione, reagire solo di pancia non aiuta. Rimandare un confronto acceso potrebbe essere la scelta più intelligente. Le coppie solide attraversano un momento di chiarimento interiore: meno gesti plateali, più comprensione sottile. Chi è solo può ritrovare qualcuno del passato o incontrare una persona che risveglia memorie forti. Ed è proprio questo il punto: non parti da zero, parti da emozioni già esistenti. Affascinante, sì. Semplice, no.

Nel lavoro sei in revisione profonda. Alcune proposte dei mesi scorsi non ti convincono più, e hai ragione a riconsiderarle. Non tutto ciò che sembrava buono era davvero adatto a te. Potresti decidere di lasciare andare un incarico, una collaborazione o un’idea che non ti rappresenta più. Non è resa: è selezione. In alcuni casi potresti anche smascherare una dinamica poco limpida o intuire dove qualcuno non è stato chiaro. Fidati del tuo radar, ma senza lanciare accuse teatrali. Meglio fatti, calma e tempismo. Dal prossimo periodo molte cose si chiariranno. Intanto sistema basi e confini.

Sul piano fisico inizi lentamente ma recuperi strada facendo. Nei primi giorni potresti sentirti stanco o scarico, poi l’energia cresce. Lo stress mentale pesa più di quello fisico: assorbi atmosfere, parole, tensioni altrui come una spugna di lusso. Serve distanza da situazioni tossiche e persone che ti scaricano addosso il caos. Riposo, ordine domestico, acqua, silenzio e ritmi gentili saranno medicine eccellenti. Settimana utile per capire cosa lasciare e cosa custodire. Non tutto va salvato solo perché ha una storia. Anche tu meriti novità leggere.

Puoi commuoverti per un messaggio vecchio del 2019 e poi negarlo con fermezza.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: Teni u cori apertu ma non fari trasiri tutti, scegghi cu merita di ristari.

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