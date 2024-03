Oroscopo Cancro: settimana dal 4 al 10 marzo 2024

Le previsioni del segno

CANCRO – Ah, il Cancro, sempre pronto a trasformare ogni piccola differenza in un’epica battaglia per la supremazia emotiva. Queste giornate si preannunciano come un ottimo periodo per l’amore familiare, forse perché hai finalmente deciso di non trasformare ogni cena in un dibattito sulle teorie del complotto.

L’amore sembra sorriderti più di quanto abbia fatto a inizio febbraio, con la possibilità di incontri importanti che potrebbero rivelarsi o grandi amori o spettacolari disastri. Sul fronte lavorativo, hai l’opportunità di far valere le tue richieste, purché tu non decida di esporle come se stessi dichiarando guerra. Potrebbe esserci in vista un aumento dei progetti o, per i più fortunati, una gratifica morale che, sebbene non paghi le bollette, riscalda il cuore. È un momento propizio per affrontare questioni burocratiche, quindi prepara la tua migliore penna per firmare documenti importanti.

Per quanto riguarda il benessere, potresti finalmente dire addio a stanchezza e stress, a meno che non ti lasci distrarre da quel frigorifero che continua a chiamarti per nome. Il vero problema potrebbe essere l’eccesso di stimoli in un periodo così denso di eventi, quindi cerca di mantenere la calma, anche se il mondo intorno a te sembra impazzire.

“Il Cancro, maestro nell’arte di trasformare una gita al supermercato in una questione di vita o di morte.” Voto: 7.5. “Megghiu tardi ca mai.” (Meglio tardi che mai.)



