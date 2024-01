Oroscopo Capricorno: settimana dall’1 al 7 gennaio

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Questa settimana, Capricorni, vi troverete a bilanciare le energie in amore con le sfide familiari. La situazione sentimentale rimane stabile, ma gli scontri passati potrebbero richiedere attenzione. Da febbraio, aspettatevi cambiamenti significativi. In ambito lavorativo, il 2024 si preannuncia come un anno di rafforzamento e crescita. Mantenete alta la vostra determinazione e tenete gli occhi aperti per nuove opportunità. Il stress rimane il vostro nemico principale, quindi prendetevi il tempo per rilassarvi e pianificare con calma il futuro.

“Se il successo fosse una montagna, voi sareste quasi in cima, ma attenti a non scivolare sul ghiaccio!” Voto: 8/10. “Quattru sunnu li nnimici di l’omu: Dimoniu, antimoniu, matrimoniu, e Tribunali di Patrimoniu.”



