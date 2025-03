Oroscopo Capricorno: settimana dal 10 al 16 marzo 2025

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – L’amore è un terreno minato e tu, da buon stratega, preferiresti avere una mappa prima di camminarci sopra. Peccato che le stelle non te la forniscano. Se la tua relazione ha subito colpi, dovrai evitare discussioni inutili, ma ammettilo: per te evitare polemiche è come chiedere a un gabbiano di non rubare le patatine sulla spiaggia.

Sul lavoro sei stanco, hai troppi impegni e stai iniziando a domandarti se hai firmato un contratto o un patto col diavolo. Arriverai a sabato esausto, e non sarà colpa della palestra. Il benessere? Metà settimana nervosa, weekend a rischio esplosioni emotive.

Campione mondiale di stress 2024.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si sempri a curriri, ma unni è ca stai arrivannu? Fatti na pausa, ca mancu u trenu camina senza stazioni!

