Oroscopo Capricorno: settimana dall’11 al 17 maggio 2026

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Questa settimana sembri uno che ha appena finito una maratona emotiva lunga sei mesi e ora vorrebbe soltanto silenzio, ordine e persone che non facciano perdere tempo. Dopo un periodo pesante senti forte il bisogno di tranquillità, soprattutto nei rapporti. Non hai più voglia di conflitti inutili, drammi esagerati o discussioni infinite su cose che potrebbero essere risolte con due parole dette bene. Ormai hai sviluppato una selezione naturale molto severa: chi ti crea tensione viene lentamente allontanato senza bisogno di scenate. E tu riesci pure a farlo con una calma glaciale che spaventa più di mille urla.

Le relazioni solide invece possono rafforzarsi parecchio, perché finalmente riesci a parlare con maggiore lucidità e maturità. Hai bisogno di stabilità, rispetto e persone affidabili accanto. Basta ambiguità, giochi strani o atteggiamenti infantili. Chi è con te deve capire che sotto quella faccia controllata e apparentemente impenetrabile c’è qualcuno che ultimamente ha retto troppo peso tutto da solo. Certo, ogni tanto continui a comunicare emozioni con l’entusiasmo di un direttore di banca il lunedì mattina, ma chi ti conosce bene sa leggere anche i tuoi silenzi. I single sono molto più selettivi del solito. Non hai nessuna intenzione di perdere tempo con rapporti leggeri o poco chiari. Ti attraggono persone mature, concrete e soprattutto coerenti. Appena percepisci superficialità sparisci emotivamente più veloce di una connessione Wi-Fi instabile.

Sul lavoro le ultime settimane sono state davvero pesanti. Perfino tu, che normalmente riesci a controllare tutto con precisione quasi militare, hai avuto difficoltà a prendere decisioni e rimettere ordine nelle strategie. Alcune situazioni non dipendono soltanto da te e questo ti innervosisce parecchio, perché tu vorresti risolvere tutto immediatamente con logica e organizzazione. Però adesso hai una maggiore lucidità mentale e finalmente inizi a capire meglio come muoverti. I momenti migliori arrivano a metà settimana e nei giorni successivi. Saranno giornate importanti per chiarire obiettivi, definire accordi e prendere posizione su questioni rimaste sospese. È una fase di costruzione lenta ma fondamentale. Tra maggio e giugno potresti trovarti davanti a una decisione molto importante che cambierà diversi equilibri futuri. E anche se fai finta di niente, dentro stai già calcolando ogni possibile scenario come un computer umano.

Fisicamente devi recuperare gradualmente. Lo stress psicofisico accumulato ha lasciato segni evidenti e non puoi pretendere di tornare subito a ritmi impossibili. Hai bisogno di pause vere, anche se la parola “riposo” per te resta un concetto quasi mitologico.

Dici di stare bene anche mentre sta reggendo il peso emotivo dell’intero pianeta.

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti carricari tuttu supra i spaddi comu si fossi sulu contra u munnu, picchì puru tu hai bisognu di ripusari u cori.

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