Oroscopo Capricorno: settimana dal 13 al 19 ottobre 2025

CAPRICORNO – Con la tua corazza da manager e il cuore da cucciolo abbandonato, sei in piena fase di trasformazione. I cambiamenti ti spaventano, ma li affronti come affronti tutto: in silenzio, con la mandibola serrata e lo sguardo di chi ha letto troppe biografie di Steve Jobs.

Questa settimana l’amore ti mette alla prova e chi ti è vicino farebbe bene a ricordarsi che dietro quella scorza dura c’è un cuore che sa anche commuoversi per un panino ben fatto. Se ti sei lasciato andare, se sei in crisi, se sei in un punto di svolta, prenditi tempo e rispetta il tuo ritmo. Ma attenzione a non ignorare chi ti ama solo perché sei troppo occupato a ristrutturare la tua vita interiore.

Nel lavoro, sei in fase di costruzione. Se hai idee nuove, non tenertele per te. Mercoledì sarà il giorno buono per concludere, proporre, progettare. Puoi anche cambiare tutto, ruolo compreso, ma non per spirito di rottura. Fallo per costruire qualcosa di più vicino alla tua vera natura.

Lo stress non manca e le tensioni in famiglia o con parenti prossimi possono appesantire il tutto. Occhio a martedì, che si presenta carico come un camion di limoni sotto il sole.

Vuoi rifare la tua vita, ma ti serve prima un corso di “lasciare andare per principianti”.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: Ti stai arrampicannu pi arrivari ‘n cima, ma t’arrisicchi di scurdari picchì partisti. Fatti un respiro, guarda ‘nterra e ringrazia puru quannu u passu è lentu.

