Oroscopo Capricorno: settimana dal 14 al 20 ottobre 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Capricorno, te lo dico subito: il passato potrebbe ancora fare capolino, ma non disperare, perché anche i legami più collaudati possono essere recuperati, magari con una spruzzata di ironia qua e là.

Single? Beh, se stai vivendo un amore clandestino, preparati a momenti degni di una soap opera: o lo dichiari, o diventa una di quelle “amicizie” imbarazzanti di cui nessuno osa parlare. Attenzione alle battute pungenti, spesso nascondono verità scomode e tu, con il tuo cuore sensibile, potresti restare ferito più di quanto sembri.

Sul lavoro, Marte in opposizione ti rende nervosetto, ma non ti preoccupare, questa settimana è ideale per progettare: calma e sangue freddo, soprattutto dopo il 10, quando la Luna sarà dalla tua.

Sei un po’ come un cactus: resistente, ma ti infastidisce quando qualcuno ti punge.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ci dari troppu pisiu a li pinzeri, ca certi battuti fannu cchiù dannu di quantu ci cridi.”

