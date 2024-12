Oroscopo Capricorno: settimana dal 16 al 22 dicembre 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Il Capricorno è in modalità “controllo qualità” per i sentimenti: verifiche su verifiche. Vuoi tutto perfetto, ma rilassati, non stai facendo un’ispezione sanitaria all’amore! Con il partner, prova a goderti un po’ di leggerezza, magari con un viaggio o un progetto creativo.

Sul lavoro, invece, sei una macchina da guerra. Creatività e determinazione sono i tuoi assi nella manica, ma occhio alle scelte difficili: a volte sembra che tu giochi a Risiko con i collaboratori. Benessere? Lunedì e martedì meglio non farti troppe domande: sembri indistruttibile, ma ogni tanto anche tu hai bisogno di coccole.

Sei un perfezionista con la sindrome del “non mi basta mai.”

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Spassatilla, chi a vita nun è sulu travagghiu e cuntrattu!”

