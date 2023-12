Oroscopo Capricorno: settimana dal 18 al 24 dicembre

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Sempre così tollerante e paziente, come un monaco in meditazione. Hai lavorato sodo per mantenere tutto in equilibrio, anche quando, tra ottobre e novembre, sembrava che il cielo ti stesse giocando brutti scherzi. Ma ecco la buona notizia: preparati a un periodo di rinascita e riscoperta, un po’ come la Fenice, ma senza il dramma del fuoco. Il fine settimana sarà il tuo momento magico, forse perché hai finalmente tempo di respirare senza pensare alle mille preoccupazioni quotidiane. E parlando di stelle, Venere si sta avvicinando al tuo segno, portando con sé un carico di nuove idee e soddisfazioni.

Pensa a Venere come a quella zia cool che ti regala sempre qualcosa di inaspettato. Tuttavia, mercoledì e giovedì, cerca di mantenere basso il ritmo; non vorrai rischiare di inciampare proprio quando stai per raggiungere la vetta. Voto: 7.5/10. “Lo judici ama l’oru e l’avvocatu l’argentu.”



