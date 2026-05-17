Oroscopo Capricorno: settimana dal 18 al 24 maggio 2026

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Dopo settimane passate a portarti addosso il peso del mondo come se fossi responsabile pure delle nuvole in cielo, finalmente arriva una fase un po’ più leggera. E attenzione: per te “fase leggera” significa semplicemente smettere di vivere con l’espressione di chi deve risolvere contemporaneamente un problema economico, tre drammi emotivi e la stabilità dell’universo. Nei rapporti c’è un clima più collaborativo. Alcune tensioni recenti si ridimensionano e senti di avere più voglia di dialogare senza trasformare ogni conversazione in una riunione aziendale. Il bisogno principale resta quello di costruire stabilità e tranquillità, ma stavolta sei più disposto a venire incontro agli altri.

Chi vive una relazione importante può recuperare complicità attraverso piccoli gesti concreti, che sono sempre il tuo linguaggio preferito. Tu non sei uno da poesie romantiche improvvise: tu dimostri affetto ricordandoti cose pratiche, risolvendo problemi o chiedendo “hai mangiato?” con tono da generale dell’esercito. Però questa settimana emerge anche una parte più morbida del tuo carattere. Hai meno bisogno di controllare tutto e più voglia di sentirti emotivamente al sicuro. Chi è single invece potrebbe accorgersi di essere meno chiuso del solito, anche se continui a guardare le persone nuove con l’entusiasmo di chi deve firmare un mutuo trentennale.

Sul lavoro stai lentamente recuperando terreno dopo un periodo pesante. Le ultime settimane ti hanno messo sotto pressione e in certi momenti hai avuto la sensazione di dover reggere tutto da solo. Adesso però arrivano segnali incoraggianti. Alcune situazioni diventano più chiare e riesci finalmente a organizzarti meglio. Il problema è che tu continui a pretendere troppo da te stesso. Anche quando sei stanco pensi di dover fare di più, produrre di più, controllare di più. Questa settimana invece ti insegna che il metodo vale più della velocità. Non serve affrontare tutto insieme come se fossi una macchina programmata per lavorare ventiquattr’ore al giorno. Devi selezionare le priorità e smettere di caricarti addosso responsabilità che non ti appartengono.

Mentalmente stai meglio. Recuperi lucidità e una sensazione di controllo più stabile. Però il vero passo avanti sarà capire che rallentare non significa perdere tempo. Significa evitare di arrivare completamente esaurito mentre cerchi di dimostrare al mondo che puoi fare tutto da solo.

Ti riposi così poco che pure il cuscino ormai ti guarda con risentimento.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti carricari sempri tuttu supra li spaddi, picchì puru si si forti, ogni tantu hai bisognu di lassari respirari la testa e lu cori.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI