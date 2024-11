Oroscopo Capricorno: settimana dal 18 al 24 novembre 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Settimana da star del red carpet, caro Capricorno. Con Venere dalla tua, fascino e sensualità sono talmente al top che qualcuno potrebbe scambiarti per un influencer di bellezza.

In amore, le cose vanno così bene che persino gli ex potrebbero bussare alla tua porta. Al lavoro, hai il piglio di un generale in battaglia: piani a lunga scadenza, coraggio da vendere e Marte che finalmente smette di essere una spina nel fianco.

Tuttavia, occhio agli occhi (letteralmente): tra tisane e meditazioni, cura quel nervosismo galoppante che ogni tanto ti prende alla sprovvista.

“Con tutto questo fascino rischi di dover lasciare spazio nella tua agenda… per appuntamenti con te stesso!”

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu ‘sta forza e grazia, sfida puru i giganti, ma priati di riposari un pocu.”

