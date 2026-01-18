Oroscopo Capricorno: settimana dal 19 al 25 gennaio 2026

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Con Venere ancora nel tuo segno, sembri quasi romantico. Quasi. Perché anche quando ti lasci andare, lo fai con il righello in mano e il calendario emotivo aggiornato. Però va detto: in questi giorni sei più aperto del solito e chi ti sta accanto se ne accorge. Hai una dolcezza pragmatica che si fa spazio anche nei silenzi, nei piccoli gesti, nei messaggi mandati alle 22:03 “per caso”. È un buon momento per riavvicinarti a qualcuno o lasciarti andare a nuove emozioni, anche se il tuo modo preferito di flirtare è organizzare un piano quinquennale a due.

Sul lavoro sei, come sempre, una macchina da guerra. Ma adesso ti serve chiarezza. Basta con le ambiguità, con la gente che dice “ci sentiamo” e poi sparisce. Fai un bel piano e punta dritto all’obiettivo. Attenzione solo a una figura tra Pesci, Ariete e Bilancia che potrebbe creare fastidi. Qualcuno cerca di metterti alla prova, ma tu hai la corazza spessa e la pazienza dell’eremita. Nuove responsabilità si affacciano all’orizzonte: prendi fiato e vai.

Fisicamente il weekend ti invita a mollare un attimo la presa. Hai passato mesi a correre dietro a tutto e a tutti, ma ora è il tuo turno. Una pausa ti farà bene, anche solo per leggere un libro, guardare un film o cucinare qualcosa che non sia “veloce e funzionale”. Ricorda: il benessere non è una debolezza.

Ti lasci andare all’amore come se stessi firmando un contratto a tempo determinato.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Fatti ‘na risata, ca si ti prendi sempre accussì seriamente, ti scordi com’è ca si godi ‘na cosa picciridda.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI