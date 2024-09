Oroscopo Capricorno: settimana dal 2 all’8 settembre 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Capricorno, sei ancora lì a riflettere su chi ha superato o meno la tua prova d’amore di agosto? Bene, perché sembra che sia il momento di navigare a vista e fare pulizia. Se qualcuno non ha passato l’esame, è meglio lasciarlo indietro.

I nuovi legami nascono con cautela, mentre per le coppie consolidate è tempo di rivedere le aspettative e capire se c’è ancora spazio per il partner nel tuo cuore. Sul lavoro, è il momento giusto per pianificare e programmare, ma anche per chiudere situazioni che non funzionano più.

La serietà e la determinazione saranno le tue migliori alleate, ma attento ai rapporti con Bilancia e Pesci: potrebbero riservarti qualche sorpresa. Non strafare, però: Venere agitata potrebbe portarti ansia, quindi pondera ogni decisione con calma.

“Pianifica pure, Capricorno, ma ricordati che anche il miglior piano può saltare per colpa di un caffè troppo lungo!” Voto: 6.5 Consiglio delle stelle siciliane: “Capricornu, nun t’affruntari troppu. Chi troppu voli fari, u culu s’arrisca.”

