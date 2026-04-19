Oroscopo Capricorno: settimana dal 20 al 26 aprile 2026

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Settimana impegnativa, concreta e piena di quelle prove che l’universo ti manda perché sa che tanto resisti. Tu infatti hai il raro talento di affrontare tempeste con la stessa espressione di chi controlla una fattura. Nei sentimenti il cuore diventa un rifugio importante dentro giornate più pesanti del previsto. Se hai una relazione stabile, puoi trovare conforto e comprensione nella persona accanto, soprattutto nel weekend, quando il dialogo sarà più sereno e meno ostacolato da nervosismi accumulati. Se invece ci sono tensioni, dovrai evitare il tuo classico errore: irrigidirti e chiuderti come una cassaforte emotiva. I single appaiono più selettivi del solito, ma sotto quella corazza pratica c’è un forte bisogno di affetto sincero. I sentimenti non sono in crisi: semplicemente chiedono più delicatezza e meno controllo militare.

Sul lavoro il periodo richiede pazienza e nervi saldi. Le cose non scorrono lisce come vorresti e alcune situazioni domandano più tempo, fatica e adattamento del previsto. A metà settimana potrebbero emergere discussioni, ritardi o ostacoli organizzativi. Potrebbero esserci tagli netti, cambi di collaboratori, nuove alleanze o chiusure necessarie. Non viverlo come fallimento: spesso per te il problema è chiamare disastro quello che in realtà è potatura intelligente. È il momento di liberarti di ciò che non funziona più, comprese relazioni professionali poco chiare o accordi che ti drenano energie. La tua forza resta la resistenza, ma stavolta serve anche flessibilità. Attenzione alle proprietà, alle spese e a tutto ciò che riguarda beni materiali: meglio controllare bene ogni dettaglio.

Mentalmente la stanchezza si fa sentire. Quando persino tu inizi a dubitare di certezze solide significa che sei davvero sotto pressione. Tuttavia possiedi una capacità di recupero notevole. Hai bisogno di pause vere, non della tua idea di pausa che consiste nel lavorare seduto invece che in piedi. Il weekend porta un miglioramento: approfittane per ricaricare batterie, dormire meglio e fare spazio mentale. Questa settimana non devi dimostrare di essere invincibile. Devi solo ricordarti che anche chi regge tutto ha diritto a fermarsi un momento.

Sei così affidabile che pure i problemi ti scelgono come referente ufficiale.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: Lassa cadiri chiddu ca pesa senza dari fruttu e riposati senza culpi, ca puru la petra ogni tantu havi bisognu di firmarisi.

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