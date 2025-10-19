Oroscopo Capricorno: settimana dal 20 al 26 ottobre 2025

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Sei come una roccia…ma pure le rocce ogni tanto hanno bisogno di una levigatina. Questa settimana ti senti un po’ solo, e diciamolo: non è che ultimamente tu sia proprio il campione della comunicazione. In famiglia o in amore ti sembra che nessuno ti capisca, e forse è vero. Ma forse sei tu che ti chiudi come un armadio a muro senza maniglia.

Se una storia è finita, ti mancano i punti di riferimento e le nuove conoscenze, per quanto piacevoli, non ti sembrano all’altezza delle tue aspettative (che sono tipo: perfetti, stabili, silenziosi ma profondi e con la fedina penale pulita). I rapporti con Cancro e Ariete sono da maneggiare con cautela o con un estintore, a seconda dell’umore.

Sul lavoro la parola d’ordine è: pazienza. Non buttarti su cambi improvvisi, trasferimenti folli o sfuriate davanti al capo. Anche se ti sembra tutto un po’ ingiusto, adesso è meglio aspettare. Le cose si muoveranno, ma non subito. Nel frattempo, mantieni la posizione, respira e aspetta che le nuvole si spostino. Entro fine ottobre, il panorama sarà più chiaro.

Fisicamente sei in modalità “caricabatterie scollegato”: energia poca, pazienza anche meno. Martedì sarà la giornata più pesante con l’umore che oscilla tra “lasciatemi in pace” e “lasciatemi proprio”. Ma da giovedì in poi si apre uno spiraglio: torni a sentirti te stesso e magari perfino a sorridere. Il weekend ti vuole attivo, ma con moderazione.

Sei come il Wi-Fi in montagna: potente, ma solo ogni tanto.

Voto: 4

Consiglio delle stelle siciliane: Quannu ti senti sulu, nun ti scurdari ca spissu si tu stissu ca ti chiudi ‘nta na stanza senza finestri.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI